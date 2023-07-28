Борис Листов поделился с гостями форума «Россия — Африка» успешным опытом поддержки АПК

В рамках второго Саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов выступил на панельной дискуссии «Россия и Африка: партнёрство ради продовольственного суверенитета». В ходе своего выступления он рассказал о секретах успеха российского АПК, вкладе РСХБ в его развитие и опыте банка по поддержке фермерских хозяйств, а также поделился с представителями африканских государств полезными советами по развитию сельского хозяйства.

По словам Бориса Листова, менее чем за два десятилетия российский АПК совершил настоящий прыжок. «Сегодня Россия – одна из ведущих аграрных держав, ее агросектор как никогда рентабелен и привлекателен для инвестиций. Несмотря на сложнейшие геополитические условия, АПК продемонстрировал рост на 10% в прошлом году. Был собран рекордный урожай. Экспорт сельхозпродукции составил 41 млрд долларов. На сегодняшний день Россия является крупнейшим экспортёром зерна, занимая 20% мирового рынка», – отметил Председатель Правления РСХБ.

Слагаемыми такого успеха, по его словам, стали несколько факторов: формирование в нашей стране рыночных отношений, системная поддержка государством рентабельности приоритетных подотраслей сельского хозяйства, защита внутреннего рынка, а также создание эффективной системы кредитования сельского хозяйства, в центре которой находится Россельхозбанк – главный кредитор агросектора и один из крупнейших системообразующих банков страны, который входит в топ-5 по размеру активов и является вторым банком в России по развитию региональной сети.

«С начала своей работы банк вложил в развитие АПК 14 трлн рублей. Если пересчитать по историческим курсам, это составит порядка 300-350 млрд долларов. За это время мы профинансировали и реализовали 5,5 тыс. инвестиционных проектов, благодаря чему воссозданы целые отрасли, такие как садоводство, виноградарство, тепличное овощеводство. Помимо банковских продуктов и сервисов банк предоставляет целый спектр финансовых услуг нашим сельхозтоваропроизводителям – это факторинг, лизинг, управление активами, является основным игроком на рынке агрострахования», – сообщил Борис Листов.

Особое внимание в своём выступлении Председатель Правления РСХБ уделил опыту банка по поддержке «самых маленьких сельхозтоваропроизводителей». «Мы знаем, что 70% населения Африки к югу от Сахары заняты в мелких крестьянских хозяйствах, и большинство из них сталкивается с серьезными проблемами, связанными, прежде всего, с климатическими особенностями континента. Это и нехватка ирригационной инфраструктуры, и недостаточность внесения удобрений, и нехватка транспортно-логистической инфраструктуры. В этих условиях помощь фермерам должна быть комплексной как со стороны государства, так и разных бизнес-структур. Такой структурой мог бы быть сельскохозяйственный банк», – отметил Борис Листов.

В качестве примера он привел Россельхозбанк, который оказывает фермерам всеобъемлющую поддержку – как финансовую, так и нефинансовую. «Если говорить про финансовую поддержку, то прежде всего это льготное кредитование по спецальным, очень простым и понятным, кредитным банковским продуктам с минимальным набором документов. Нефинансовая поддержка малых форм хозяйствования реализуется, в первую очередь, через нашу цифровую экосистему «Своё», которая стала крупнейшим аграрным маркетплейсом страны. Ею пользуются уже более 3 миллионов уникальных пользователей. В нее входит 7 платформ, и фермеры пользуются их услугами совершенно бесплатно. В частности, там есть платформа «Своё фермерство», на которой можно приобрести семена, минеральные удобрения. технику, нанять сезонных рабочих или постоянную рабочую силу», – рассказал Председатель Правления РСХБ, добавив, что цифровые инструменты – это залог успешного ведения агробизнеса.

Одним из важнейших направлений поддержки малого бизнеса также является продвижение на рынке самих фермеров и фермерской продукции, отметил Борис Листов. По его словам, реализация производимой продукции является базовым условием организации эффективного крестьянского хозяйства. Так, на цифровой платформе «Своё Родное», где представлены уже 11 тыс. фермерских хозяйств, любой фермер, создав личный кабинет, может запустить интернет-магазин и продавать свою продукцию не только по своему региону, но и по всей стране.

Для тех, кто решил стать фермером, и тех, кто хочет понимать и следовать современным трендам развития сельского хозяйства, банк открыл «Школу фермера», которая выпустила уже 3,5 тысячи слушателей из 56 регионов, рассказал Борис Листов. Лучшие бизнес-планы слушателей проекта РСХБ поддерживает грантами и льготными кредитами.

«Изменение общего отношения на уровне государства и на уровне бизнеса и общества фактически вывели фермерство в нашей стране на новый уровень. Среди населения растет запрос на недорогую вкусную и натуральную фермерскую продукцию. Фермеры приобретают всё бо́льшую значимость в обеспечении продовольственной безопасности страны, ее продовольственного суверенитета. Только за прошлый год объём фермерской продукции вырос на 20%», – подчеркнул Председатель Правления РСХБ. Он также выразил готовность предоставить африканским коллегам всю необходимую информацию по организации работы как в части развития малого бизнеса, так и отрасли в целом.

Анализируя путь, пройденный банком, Борис Листов поделился с гостями форума тремя полезными советами – лайфхаками. «Во-первых, очень важно изначально в самой системе организации сельского хозяйства заложить расчёт целевых параметров минимальной рентабельности подотраслей и закладывать механизмы государственной поддержки для формирования инвестиционной привлекательности для частных инвесторов», – сообщил он. В противном случае, пояснил Председатель Правления РСХБ, «отсутствие системности и идеологической направленности в государственной поддержке, направленной на создание равных, публичных условий для частного бизнеса, приведёт к непрозрачности, иждивенчеству и произрастанию коррупции в отрасли».

Кроме того, при организации сельхозкредитования, по словам Бориса Листова, необходимо закладывать «стандарты обычного коммерческого оборотного и инвестиционного кредитования». «Это поможет вам смотреть на проекты реалистично – без допусков государственной важности и срочности. Иначе, как правило, за всё это приходится платить – либо через дополнительную государственную поддержку недостаточно эффективных инвестиционных проектов, либо через докапитализацию банка, несущего соответствующие убытки», – пояснил он.

Председатель Правления РСХБ также отметил, что очень важно организовать работу сельскохозяйственного банка как универсального коммерческого банка, а не в формате института развития – финансовой организации, которая только перераспределяет бюджетные средства. «Это даёт возможность использовать ресурсы ещё и рынка или, как мы говорим, использовать банковский рычаг. Так, в Россельхозбанке в кредитах сельскохозяйственному сектору в 10 рублях только 1 рубль является государственным. 9 рублей – это деньги наших клиентов: населения, юридических лиц, а также средства, которые мы привлекаем с финансовых рынков. Это всё потому, что нашему банку доверяют в силу его надёжности и устойчивости», – отметил Борис Листов.

Третий совет заключается в том, что кредитами в сельское хозяйство, а также в другие отрасли должны заниматься профессионалы – банкиры. «И тогда в итоге это принимает форму современного, самодостаточного бизнес-процесса», – добавил Председатель Правления РСХБ.

В заключение Борис Листов от лица Россельхозбанка заверил представителей африканских государств, что банк «заинтересован во взаимовыгодном равноправном сотрудничестве, направленном на укрепление продовольственного суверенитета наших стран, включая обмен опытом по организации системного кредитования сельского хозяйства и дополнительной нефинансовой поддержке малых форм хозяйствования».

В панельной дискуссии также приняли участие Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко; Министр окружающей среды, сельского хозяйства и животноводства Республики Бурунди Санктус Нирагира; Министр экономики и планирования Республики Ангола Марио Аугусто Гаэтано Жао; Президент, Председатель Совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Бенедикт Окей Орама; Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев; Президент Ассоциации «Росспецмаш», Председатель Совета директоров (Президент) ПАО РСМ Константин Бабкин; Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, а также Директор «Яков и Партнёры» Олег Шендерюк. Модератором дискуссии выступил Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Озеров.