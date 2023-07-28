Россельхозбанк рассказал об объёмах поддержки АПК за первое полугодие

За первую половину 2023 года Россельхозбанк направил на поддержку АПК страны 826,2 млрд рублей, из которых каждый третий рубль был предоставлен на самых благоприятных для аграриев условиях – по льготной ставке.



Из общего объёма финансирования АПК 635,6 млрд рублей пошли на поддержку крупного бизнеса, 153 млрд рублей – среднего, малого и микробизнеса, а ещё свыше 37 млрд рублей – непосредственно жителей сельских территорий. Сегмент физических лиц отметился наиболее заметным приростом по сравнению с первым полугодием прошлого года – на 54,1%, на что повлияли активные выдачи сельской ипотеки.

Почти половину от общего объёма предоставленных АПК средств банк направил на финансирование сезонных работ – 412,5 млрд рублей, что на 6% выше результата за аналогичный период прошлого года. На льготных условиях на сезонные работы аграрии получили 174 млрд рублей, или 42% средств.



В первом полугодии Россельхозбанк также продолжил активно работать с экспортно ориентированными компаниями АПК – поддержку в размере 339,8 млрд рублей получили 1611 клиентов.



«Своевременное и доступное кредитование аграриев особенно важно в период посевной кампании, которая, по данным Министерства сельского хозяйства, прошла в штатном режиме. От этого во многом зависит успех всего сельскохозяйственного сезона, наличие продуктов на столах россиян и экспорт сельхозпродукции. В целом по стране мы обеспечиваем 70% выдач на сезонные работы, а в 17 регионах доля Россельхозбанка превышает 90%. Для укрепления продовольственной безопасности России мы также совершенствуем меры финансовой и нефинансовой поддержки АПК, включая современные цифровые решения и образовательные проекты. Банк продолжает обеспечивать комплексную бесперебойную поддержку аграриев, которая является для нас приоритетом, и в полном объеме удовлетворяет потребности сельхозпроизводителей в финансировании», – прокомментировал Председатель Правления РСХБ Борис Листов.