Названы самые экзотические направления агротуризма для жителей мегаполисов

Агротуризм в России стремительно набирает обороты и становится одной из самых востребованных и трендовых форм отдыха: люди не просто прибывают в сельской местности, а знакомятся с традициями, обычаями и нравами народов нашей страны. В разгар летних отпусков 2023 года эксперты Россельхозбанка изучили спрос на забронированные россиянами агротуры на платформе Свое За городом. Выяснилось, что жители больших городов этим летом отправятся по маршрутам экзотических агронаправлений. Самыми популярными являются туры в Республику Калмыкия, сразу за ними следуют путешествия в Хакасию, замыкают тройку поездки в Алтайский край. На эти три региона приходится 77% заказов на многодневные туры по сельским территориям из пяти крупнейших городов страны.

1 место – Республика Калмыкия

Эксперты платформы Свое За городом отмечают повышенный спрос на этнографические путешествия в республику Калмыкия. Примерно 34% туристов привлекают степные прогулки на верблюдах, наглядное знакомство с историей, мастер-классы по охотничьему ремеслу, а также маршруты по загадочным местам Калмыкии, где природа сохранила не только свой первозданный вид, но и припрятала настоящие чудеса. Так, самый популярный на платформе тур «Природное достояние Калмыкии» на одного человека обойдется в 22 тыс. рублей. За 3 дня и 2 ночи гости познакомятся с удивительным уголком России, который сочетает в себе буддийскую культуру и нетронутую красоту степей. Посетят главные сакральные места республики: «Золотую обитель Будды Шакьямуни» и «Пагоду семи дней», отправятся в чабанскую стоянку, где проведут день в просторах степи. А уникальной частью путешествия станет наблюдение за вымирающими птицами в их среде обитания.

2 место – Республика Хакасия

Второе метро в рейтинге самых бронируемых туров среди жителей мегаполисов в дни летнего отпуска занимает семидневное пребывание в Республике Хакасия. Около 27% отдыхающих собираются преодолеть пешее путешествие протяженностью 12 км, которое проходит по равнинам и живописным долинам среди гор, посетить сибирские деревушки, раскрутить 100-килограмовый буддистский «Барабан желаний», отдохнуть на «Тувинском мертвом море» и увидеть «Долину царей» - место, окутанное тайнами и загадками.

3 место – Алтайский край

Лето в Алтайском крае – привлекательный для туристов сезон. Согласно полученным данным, отпуск продолжительностью до 8 дней в этом регионе выбрали 16% путешественников. Россияне планируют увидеть главный бубен Алтая, единственный в стране пантеон славянских богов, прогуляться по тропе здоровья в урочище Шиши и посетить источник, из которого можно набрать целебную воду.

«Сельский туризм, закрепленный законодательством Российской Федерации, помогает сохранять культурные ценности и национальное достояние. Жители крупных городов стремятся исследовать ландшафты собственной страны, стремясь к спокойному отдыху на свежем воздухе в окружении умиротворяющей красоты природы. Спрос на услуги сельского туризма в России будет стремительно расти из года в год. Как отмечают аналитики платформы Свое За городом, потребительский спрос за 7 неполных месяцев 2023 года на агротуристические маршруты вырос на 26%, а количество туров увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В мае 2021 года Россельхозбанк запустил платформу Свое За городом, цель которой – помочь развитию агротуризма. На площадке представлены различные туристические предложения – от мастер-классов до многодневных экскурсий и проживания на фермах. РСХБ работает напрямую с организаторами туров в лице фермеров, которые могут бесплатно зарегистрировать и запустить свои маршруты, а туристы – с легкостью забронировать и оплатить путешествие. Сейчас на платформе более 1300 предложений.

Исследование проводилось на основе анализа данных покупок агротуров на платформе Свое За городом в летний сезон (1 июня 2023 года – 31 августа 2023 года) среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.