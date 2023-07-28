Жители Иркутской области отдали мошенникам за неделю 30 млн рублей

Девяносто человек стали жертвами телефонных мошенников за неделю в Иркутской области – за этот период они отдали аферистам в общей сложности около 30 млн рублей, рассказали в региональной полиции.

Наиболее крупной суммы лишился 53-летний житель столицы Приангарья, который перевел мошенникам свыше 5 млн рублей, полученных в кредит у банков. Кроме того, заемные 1,5 млн рублей отправила злоумышленникам 52-летняя иркутянка.

Также накануне в Иркутске аферисты похитили у 76-летней пенсионерки 100 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники полиции, женщине позвонил неизвестный, представляясь ее родным сыном. После этого он рассказал о том, что попал в ДТП, где пострадал человек. Для того чтобы на него не подали в суд, он попросил деньги.

Пенсионерка собрала свои сбережения и передала курьеру, который пришел за посылкой.