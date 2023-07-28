Автомобилисты не смогут проехать по Карла Маркса в Иркутске из-за празднования дня ВМФ

День Военно-Морского флота отпразднуют в Иркутске 30 июля, из-за чего улица Карла Маркса будет частично закрыта для проезда, рассказали в пресс-службе мэрии.

В частности, с 8:30 до 14:00 нельзя будет перемещаться на автомобилях по участку от Дома Офицеров до бульвара Гагарина. Это связано с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к событию. По мере прохождения колонны улицы, прилегающие к Карла Маркса, будут открывать.

«Водителей просят в указанные часы отказаться от поездок в центр города на личном транспорте, а также заблаговременно продумывать альтернативные пути движения», – заявили власти.