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Жительницу Приангарья и иностранца заподозрили в контрабанде леса на 22,5 млн рублей

Контрабанду леса на 22,5 млн рублей выявили в Иркутской области – к злодеянию могут быть причастны местная жительница и иностранец, рассказали в МВД РФ.

«В совершении преступления подозреваются россиянка 1983 года рождения и иностранный гражданин 1960года рождения. Женщина находится под домашним арестом, а иностранец, являющийся организатором противоправной деятельности, содержится под стражей», – говорится в сообщении.

Установлено, что лес переправлялся путем недостоверного таможенного декларирования. Всего незаконно экспортировать удалось более 6,8 тысячи кубометров древесины хвойных пород. Возбуждено соответствующее уголовное дело, которое сейчас расследуется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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