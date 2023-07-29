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В России резко вырос спрос на подержанные японские машины

Спрос на подержанные японские автомобили без пробега по России вырос в июле на 32,5% по сравнению с прошлым месяцем, сообщили аналитики портала «Дром».

Рост начался 6 июля. В июне продажи на Дальнем Востоке и в Сибири составляли от 600 до 800 единиц в день. В июле объем увеличился до 1000. Вскоре после новостей об ограничении экспорта автомобилей из Японии продажи взлетели до 1200 в день. Пик запросов пришелся на 19 июля и составил 80%.

Вместе с этим выросла средняя стоимость автомобиля с 1,4–1,5 до 1,6 млн рублей, или на 11% относительно июня, а продажи увеличились с 5500 до 5800–6000 единиц в сутки.

Эксперты отмечают, что всплеск интереса был не столь продолжительным. Возможно, по-настоящему интересные предложения быстро закончились, и остались не самые ликвидные автомобили.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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