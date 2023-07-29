Житель Иркутской области дважды стал жертвой одних и тех же телефонных аферистов

Одни и те же мошенники дважды обманули жителя Баяндаевского района Иркутской области с помощью популярных схем, рассказали в региональной полиции.

Сначала в мае текущего года мужчине позвонил неизвестный, представился работником банка и сообщил, что счет собеседника находится в опасности, поскольку кто-то пытается снять деньги. «Финансист» порекомендовал перевести имеющиеся у мужчины средства на «безопасный счет», чтобы их спасти.

Испугавшись за свои финансы, заявитель выполнил все рекомендации и перечислил злоумышленникам 27 тысяч рублей. Позже он обратился в отделение банка, где ему разъяснили, что деньги он перевел мошенникам.

В июне с пострадавшим снова связался мужчина, который звонил ранее, и сообщил, что переведенные им деньги не пропали, а были вложены в инвестиции, которые уже приносят прибыль. Для увеличения заработанной суммы, по словам звонившего, необходимо пополнить счет.

Обрадовавшись, гражданин зачитал мошенникам данные своей банковской карты, а после ему пришло смс-сообщение о списании денег. Через некоторое время ему снова перезвонил злоумышленник и сообщил, что для того, чтобы вывести заработанные средства, необходимо оплатить комиссию в размере 30 тысяч рублей.

«Только тогда мужчина понял, что его обманывают, прекратил общение с звонившими и обратился в правоохранительные органы. Общий материальный ущерб от действий мошенников составил около 75 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование преступления.