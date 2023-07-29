Два торговых центра пострадали от пожара в Усолье-Сибирском: подробности

Пламя вспыхнуло сегодня днем между двумя торговыми центрами «Эра» и «Оазис» на Комсомольском проспекте в Усолье-Сибирском Иркутской области, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

На момент прибытия пожарных, которые приехали на вызов в районе обеда, шел дым из-под металлической обшивки строений. Пламя ликвидировали за пять минут – было установлено, что оно образовалось из-за занесения открытого источника огня.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Между зданиями располагался мусор, который, предположительно, могли поджечь подростки: их видели очевидцы. Точная причина инцидента устанавливается.