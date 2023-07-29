Временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы ввели в России

Правительство России ввело временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы из страны – оно будет действовать до 31 декабря 2023 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Запрет не будет распространяться на поставки в государства – члены Евразийского экономического союза, Абхазию, Южную Осетию.

Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.