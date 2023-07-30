Иркутяне, у которых было счастливое детство, зарабатывают больше – аналитики

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob опросили жителей Иркутска, чтобы установить связь между заработком и прожитым детством. Результаты исследования есть у SIA.RU.

«Те, кто сейчас зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве чаще горожан с доходом до 50 тыс. руб. – 88 и 75% соответственно», – говорится в сообщении.

Однозначно счастливым свое детство назвали 46% иркутян, скорее счастливым – 39%. Каждый одиннадцатый считает, что его детские годы скорее не были счастливыми. 5% говорят, что на заре жизни были абсолютно несчастны.

Горожане 35-44 лет называли свое детство счастливым реже тех, кто моложе, и тех, кто старше. Среди респондентов в возрасте от 45 лет больше всего уверенных в том, что их детские годы были абсолютно безоблачными – таких 53%.

Тех, кому детские годы запомнились в той или иной степени счастливыми, среди мужчин больше, чем среди женщин: 88 и 80% соответственно.