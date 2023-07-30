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Семья погибла в Иркутской области из-за неисправной розетки и музыкальной колонки

Женщина и маленький ребенок погибли на пожаре в городе Зиме Иркутской области – происшествие возникло из-за неисправной розетки, в которую включили устройство, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент случился в ночное время – пьяный мужчина пришел на веранду частного дома, включил зарядку музыкальной портативной колонки в неисправный электрический удлинитель, после чего уснул.

Через некоторое время загорелся дом: нетрезвому человеку удалось спастись, он получил ожоги. Находящиеся внутри 34-летняя женщина и ее 5-летняя дочь погибли.

«Мужчина был допрошен следователями СК. Установлено, что он знал, что удлинитель неисправен, поскольку ранее уже происходило его замыкание», – заметили следователи.

Расследование этого дела завершено – вскоре должен состояться суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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