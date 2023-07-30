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Отец двух маленьких девочек из Иркутской области погиб в спецоперации

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Уроженец Эхирит-Булагатского района Иркутской области Александр Вокин погиб в ходе специальной военной операции на Украине – это случилось 21 июля, рассказал мэр Геннадий Осодоев.

Мужчина родился и вырос он в поселке Усть-Ордынский. После окончания девяти классов он пошел учиться дальше – поступил в ПУ-59. Учась в школе, начал посещать секцию рукопашного боя у тренера Григория Мошонова.

Женат, воспитывал двух дочерей – четырехлетнюю Киру и шестимесячную малышку Еву. Александр Вокин был командиром взвода штурмовой бригады. За успехи награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть», а также посмертно Орденом Мужества.

В мае этого года Александр приезжал в отпуск, где успел повидаться с близкими людьми.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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