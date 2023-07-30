Патриотичный певец SHAMAN выступит в Иркутске и Ангарске: сколько стоят билеты на концерт

Певец SHAMAN приедет в Иркутскую область с концертами – артист даст их в Ангарске и региональном центре: билеты уже появились в продаже на профильных сервисах.

Самые дешевые билеты на мероприятие в Иркутске, которое состоится 5 декабря в 19:00 во дворце спорта «Труд», стоят 2 тысячи рублей, цена на самые хорошие места составляет 5-6 тысяч рублей.

На сутки раньше, 4 декабря, артист выступит в ангарском ДК «Современник»: тут билеты продаются за похожие цены, однако самые дорогие места стоят больше, 7 тысяч рублей, наиболее дешевые стоят также 2 тысячи рублей.