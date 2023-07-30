Сильные ливни и грозы придут в Иркутскую область в последний июльский день

Непогода придет в Иркутскую область в понедельник, 31 июля: прогнозируются ливни и грозы, рассказали в региональном УГМС.

В частности, ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди, в северных районах кратковременные, местами сильные и очень сильные осадки. На отдельных территориях ждут грозы, утром возможен туман.

В Приангарье будет ветер северо-западный, юго-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный, который подует со скоростью 5-10 м/с, при грозах возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью составит +14…+19 градусов, при прояснении +8…+13 градусов, днем воздух прогреется +27…+32 градуса, при облачной погоде до +17…+22 градусов.