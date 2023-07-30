Иркутяне рассказали, какие вопросы их больше всего удивляют на собеседовании

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob опросили жителей Иркутска и выяснили, какие вопросы их больше всего удивляют на собеседовании: оказалось, те, что касаются семейного положения. Результаты исследования есть у SIA.RU.

«На первой строчке рейтинга самых странных вопросов рекрутеров – о семейном положении, детях и родственниках: их довелось услышать 15% иркутян. Женщины сталкиваются с этим заметно чаще мужчин – 17% против 10% соответственно», – говорится в сообщении.

Кроме того, ставит в тупик граждан и вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы: с ним сталкивался каждый двадцатый соискатель, или 5%.

По 3% горожан сообщили, что на собеседовании им доводилось отвечать на вопросы о жизненных целях и проходить абсурдные, на их взгляд, тесты на проверку реакции. Тестирование профессиональных навыков, вопросы о зарплате и личном благосостоянии сочли странными по 3% опрошенных. Еще 3% назвали неуместным вопрос: «Зачем вам эта работа?».

О том, что доводилось сталкиваться с вопросами о личной жизни, политических взглядах, образовании, возрасте и параметрах фигуры, рассказали по 2% опрошенных.

Не приходилось отвечать на странные вопросы на собеседовании каждому пятому соискателю.