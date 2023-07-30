Пять товаров первой необходимости подорожали в Иркутской области

Пятая часть товаров первой необходимости подорожала в Иркутской области за последнюю неделю, пятая – подешевела: о том, что именно, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Наибольший рост цен, отражающий влияние сезонного фактора, вновь зафиксирован на плодоовощную продукцию: морковь – на 5,34%, картофель – на 4,25%, капусту белокочанную – на 2,40%, яблоки – на 1,87%. Также отмечено увеличение цен на сахар-песок – на 1,51%», – говорится в сообщении.

При этом есть продукты, которые подешевели: крупа гречневая – на 3,12%, масло сливочное – на 1,87%, молоко стерилизованное – 0,84%, рыба мороженая – на 0,67%, куры – на 0,29%, чай черный – на 0,28%.

Всего существует 25 продовольственных товаров первой необходимости: помимо указанных, сюда входят макаронные изделия, репчатый лук, пшено, рис, мука, соль, хлеб, яйца, свинина. Цены на них практически не изменились.