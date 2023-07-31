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В дисконте нуждаются 99,9% покупателей столичной недвижимости

Со скидкой до 30% продается не более 5% квартир. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Как рассказали аналитики, в массовом сегменте это скидка от 50 тыс. до 300 тыс. рублей. В отдельных случаях вне зависимости от класса жилья просят скидку от 1 млн до 5 млн рублей.

Основными причинами предоставления крупных дисконтов называют высокую стоимость объекта, никак не обосновывая такую скидку, либо сравнивают с другой локацией. Нередко квартиру выставляют на 1 млн рублей дороже и ждут, когда им предложат купить её на 1 млн дешевле, сообщили специалисты.

«Чаще всего дают скидку, если объект торопятся продать или он неликвидный: без ремонта, на первом этаже, окна выходят на козырек и т.п. Размер дисконта может составить от 10 до 20% от стоимости в объявлении», – рассказали аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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