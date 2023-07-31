С начала криптобума энергетики Приангарья подали в суд полторы тысячи исков на «серых» майнеров

За пять лет они подали 1491 иск на предприимчивых иркутян. В большинстве случаев жители размещают спецтехнику в частных домах, гаражах, на чердаках, балконах, в подвалах многоквартирных домов и других подсобных помещениях.

Все это приводит к печальным последствиям: из-за сверхнагрузки на бытовые сети случаются перепады напряжения, отключения света, а порой и пожары с гибелью людей.

В 855 случаях суды уже признали правоту энергетиков. Это значит, что жители должны не только убрать оборудование и тем самым обезопасить себя и соседей, но и заплатить по счетам за электрическую энергию в полном объеме. Криптодельцы пытаются получить сверхприбыль от своей деятельности, поэтому размещают технику для майнинга в сельских территориях, где тариф на электрическую энергию самый низкий 0,9 рубля за кВт*ч.

Для сравнения при соответствующем тарифе – коммерческом, плата за столь важный для этого направления ресурс – электрическую энергию, в 3-4 раза выше, что минимизирует вероятный доход.

По уже вступившим в силу решениям судам, криптопредприниматели должны вернуть в энергосистему региона более 360 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены в том числе на развитие электросетевеого хозяйства. 430 дел ещё находятся на рассмотрении в судах. Большинство майнеров пробуют оспорить их решения, однако это почти не удаётся сделать, а лишь отнимает время у всех участников судебного процесса.