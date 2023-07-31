Сроки доставки топлива по железной дороге удвоились

ЖД путями его отправляют в регионы, сообщили «Известиям» представители бизнеса.

О том, что сроки перевозки топлива по железной дороге в России увеличились по сравнению с прошлым годом в два раза, «Известиям» рассказали участники топливного рынка. Пропорционально для предпринимателей вырос и срок оборачиваемости денег, потраченных на покупку товара, уточнила управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

Так, например, если ранее вагоны с нефтепродуктами по направлению Самара – Саратов шли четыре дня, то теперь маршрут занимает восемь, говорит она. Дополнительных средств у предпринимателей на предоплату товара просто нет, добавила эксперт.

Сегодня сроки доставки грузов по железной дороге определяет приказ Минтранса от 07.08.2015 № 245. Согласно документу, обычная ж/д цистерна с бензином в зависимости от расстояния должна проезжать 200-300 км в сутки. Но сроки доставки могут увеличиваться на двое суток из-за дополнительных операций, связанных с отправкой и прибытием грузов, на сутки – при перевозке опасных грузов, а также на всё время задержки для устранения «коммерческой неисправности вагонов или технических неисправностей и обстоятельств непреодолимой силы».

По словам президента Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексея Трепалина, доставка топлива в Воронежскую область из Москвы составляет пять-шесть дней, а отклонение от этих сроков в среднем достигает недели.