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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом в июле 2023 года, по версии портала Выберу.ру. 

Аналитики портала в ходе исследования, в первую очередь, учитывали такие критерии, как длительность льготного периода и лимит кредитования, диапазон кредитных ставок, сумма обязательного платежа в льготный период, условия снятия наличных, стоимость выпуска и обслуживания карты, проценты начисления кешбэк, дополнительные возможности по карте, а также ряд других критериев.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 млн рублей включительно. При оплате покупок на сумму от  10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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