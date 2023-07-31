Курс на Африку: с начала 2023 года экспорт России в страны Африки увеличилсяна 91%

В преддверии международного Саммита Россия-Африка эксперты Россельхозбанка проанализировали структуру рынка сельхозпродукции между двумя сторонами, особенности экспорта и импорта. Согласно полученным данным, с января по июнь 2023 года экспорт продукции российского АПК в стоимостном выражении увеличился на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что свидетельствует о повышенном спросе жителей африканского континента на российскую сельхозпродукцию.

Доля стран Африки в общем объеме поставок России на внешние рынки осталась стабильной на уровне последних лет и достигла 12% на фоне значительного роста самих объемов экспорта АПК (41,6 млрд долл. (+12% к 2021 и +36% к 2020). Лидерами - потребителями среди стран Африки в структуре экспорта продукции АПК России в стоимостном выражении в 2022 года стали Египет и Алжир (более 60% от общего объема поставок в страны Африки). По итогам 2022 года экспорт сельхозпродукции из России в страны Африки продолжил рост в денежном выражении и достиг 4,7 млрд долл. (+9% к 2021; +17% к 2020).

В топ-5 стран Африки-потребителей продукции российского АПК в стоимостном выражении вошли:

• Египет – 47,4% от общего объёма экспорта продукции АПК России в страны Африки (5 835,5 тыс. тонн или 2 221,4 млн долл. США);

• Алжир – 14,9% (1 513,0 тыс. тонн или 698,6 млн долл. США);

• Ливия – 10,5% (1 549,2 тыс. тонн или 493,8 млн долл. США);

• Судан – 9,0% (1 164,9 тыс. тонн или 419,4 млн долл. США);

• Кения – 3,9% (556,1 тыс. тонн или 181,8 млн долл. США).

«Россия прошла большой путь для обеспечения собственного продовольственного суверенитета, в том числе за счет создания эффективной системы финансирования агрохолдингов и фермерских хозяйств. Этим опытом мы готовы делиться с нашими африканскими коллегами. Африка – перспективный партнер России в АПК. Мы видим повышенный спрос африканского рынка на российскую сельхозпродукцию – это подтверждают последние данные экспорта отечественной агропродукции на континент. РСХБ как основа финансовой поддержки АПК России готов оказать всестороннюю помощь – как финансовую, так и консультационную – российским аграриям, поставляющим свою продукцию на рынок стран Африки», – подчеркнул Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Традиционно основной объем экспорта в страны Африки приходится на зерновые и растительные масла >80% и >10% в 2022 году соответственно. Основными сельскохозяйственными товарными позициями из России на территорию стран Африки в стоимостном выражении в 2022 году стали пшеница (75,7%), масло соевое (9,7%), масло подсолнечное (6,7%), ячмень (3,3%) и рыба мороженая (1,0%).

Импорт России из стран Африки в общем объёме российского импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия составил 5,4% в 2022 году. Основными товарными позициями в структуре импорта России из стран Африки в 2022 году стали апельсины свежие и сушёные (14%), картофель (10,6%), какао-бобы (7,4%), какао-паста (7,3%), мандарины (5,5%).

В январе ‒ мае 2023 года импорт России из стран Африки увеличился в стоимостном выражении на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года за счёт увеличения объёмов поставок какао-бобов, клюквы, черники и прочих ягод рода vaccinium (свежих), прочих цитрусовых плодов свежих и сушёных, какао-пасты.

Основными поставщиками среди стран Африки в структуре импорта продукции АПК России в стоимостном выражении в 2022 года стали:

• Египет – 37,2% от общего объёма импорта продукции АПК России из стран Африки (898,8 тыс. тонн или 688,9 млн долл. США);

• ЮАР – 21% (305,2 тыс. тонн или 389,3 млн долл. США);

• Кот-д'Ивуар – 11,5% (66,9 тыс. тонн или 212,9 млн долл. США);

• Марокко – 10,3% (175,1 тыс. тонн или 191,1 млн долл. США);

• Кения – 6,6% (35,5 тыс. тонн или 122,8 млн долл. США).

По итогам 1-го полугодия 2023 года Египет и Алжир сохраняют лидерство среди африканских стран по потреблению российской продукции и единственные из стран Африки входят в топ-10 импортеров российской продукции АПК. Объем отгрузок в Египет – 1,5 млрд долл., в Алжир – 0, 44 млрд долл., при этом на топ-10 приходится 68% российского экспорта АПК за 6 месяцев 2023 года. Общий объем российского экспорта АПК за 6 мес. 2023 года достиг 22,3 млрд. долл. (+18,6% к 6 мес. 2022). За первое полугодие 2023 года поставки в Египет и Алжир увеличились на 79,4% к аналогичному периоду 2022 года).

Ожидается, что на фоне прогнозируемого роста населения Африки, спрос на сельхозпродукцию будет также кратно увеличиваться в течение ближайших 3 лет. Потенциал сохраняется у мяса, в том числе индейки, рыбы и кондитерских изделий.