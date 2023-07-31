Новости

Дополнительную технику направят на ремонт и содержанию дорог в Ольхонском районе

Читайте также:

Названы ловушки кибермошенников для туристов
31 июля 2023
Туроператоров Иркутской области освободили от НДС при продаже путевок по России
31 июля 2023

Значительная часть межмуниципальных дорог в Ольхонском районе грунтовые. У каждой из них есть подрядчик, который занимается содержанием.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» идёт ремонт дороги Петрово – Бугульдейка на участке с 0 по 13 километр. На нескольких участках отсутствуют слои дорожной одежды, поэтому во время дождей дорогу размывает, машинам сложно проехать.

Сейчас специалисты подрядной организации выполняют подготовительные работы: расчистку земельного полотна и обочин от растительного слоя, затем они восстановят водоотводные и водопропускные трубы, водоотводные канавы.

Это позволит более эффективно отводить воду с проезжей части. После этого уложат дорожную одежду и проведут обустройство этого участка дороги. На нём установят дорожные знаки и сигнальные столбики. Для ускорения производства работ принято решение увеличить количество людей и техники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (880)


Реклама на сайте

IX Байкальский саммит РГУД-2023
Новые вызовы и трансформация девелопмента. Весь IX саммит РГУД в Иркутске в обзоре SIA.RU
«Это будет перспективнейший район Иркутска». Руслан Болотов – о Знаменском предместье
Знаменское: из предместья в новый городской центр
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес