Путин поручил создать льготную ипотеку для учителей

Поручения опубликованы по итогам весеннего заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Об этом пишут «Известия».

«Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам», – говорится в тексте поручения.

Срок внесения предложений по льготной ипотеке – до 1 ноября. Ответственным назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В Госдуме надеются, что такая мера привлечет в профессию новые кадры и поможет сохранить старые. Сенатор Лилия Гумерова предположила, что речь может идти об ипотеке под 5-6% годовых, однако в Федеральном собрании ожидают окончательных предложений от правительства.