30% иркутян мечтают о своем бизнесе

Возможность открытия своего бизнеса рассматривают 3 из 10 иркутян. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из города, не занимающиеся в настоящий момент предпринимательской деятельностью.

Сегодня 31% иркутян рассматривают возможность открытия своего бизнеса. 54% не готовы стать предпринимателями.

С увеличением возраста респондентов заинтересованность в открытии своего дела снижается: среди респондентов моложе 24 лет готовы к открытию бизнеса 41%, среди респондентов старше 45 лет таких лишь 23%.

Число желающих стать предпринимателями растет с увеличением дохода: лишь 20% опрошенных с зарплатой менее 30 тыс. руб. в месяц готовы работать на себя, среди опрошенных с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — 47%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще остальных возможность открытия своего дела рассматривают специалисты по закупкам и юристы (по 44%), а также маркетологи (41%). Меньше всего стремящихся открыть свой бизнес — среди бухгалтеров (15%), продавцов (16%) и секретарей (18%).