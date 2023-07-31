Туроператоров Иркутской области освободили от НДС при продаже путевок по России

Российских туроператоров освободили на четыре года от уплаты НДС при оформлении путевок по стране. Соответствующий закон приняла Государственная Дума РФ. Изменения касаются туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, и распространяются на операции, которые проводились с начала июля 2023 года.

По информации Министерства экономического развития России, налоговая льгота затронет более четырех тысяч компаний в стране и поможет им сэкономить порядка 4,2 млрд рублей.

«Самая главная ценность этой преференции в том, что она позволит туроператорам устанавливать демократичные для клиентов цены на путевки, что увеличит турпоток, и, как следствие, прибыль самих компаний», – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Такая мера поддержки будет актуальна для турбизнеса Иркутской области, уверены в Правительстве региона. Сейчас на территории Приангарья действует 115 туроператоров, включенных в Единый федеральный реестр. Крупные компании, которые работают не по упрощенной системе налогообложения, смогут воспользоваться льготой при организации туров по стране.

Напомним, ранее от уплаты НДС были освобождены гостиницы, а также организации транспортного обслуживания.