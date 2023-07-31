Великое расселение: в Байкальске построят 8 многоквартирных домов до конца 2024 года

Встречу с жителями Байкальска, которые будут расселены из ветхого и аварийного жилья, провел заместитель Председателя Правительства Иркутской области Павел Писарев. В беседе с гражданами также приняли участие министр строительства Иркутской области Александр Галкин, представители региональной службы государственного жилищного и строительного контроля, администрации города, компании-подрядчика. Выездное совещание состоялось в Байкальске в минувшие выходные.

По данным регионального минстроя, в Байкальске расселено 2,3 тысячи квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, жилищные условия улучшили 117 человек, это 60 семей.

Необходимо расселить еще 10,9 тысячи квадратных метров жилья, при этом 8,1 тысячи квадратных метров из них уже законтрактованы: проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию жилых многоквартирных домов займется компания ООО «С-Групп». Планируется, что к концу 2024 года в Байкальске возведут восемь многоквартирных домов в микрорайонах Строителе и Южном.

– Встречу с жителями Байкальска, которые подлежат расселению из ветхого и аварийного жилья, провели по поручению Губернатора региона Игоря Кобзева. Услышали, что у людей много вопросов: не все понимали, чьи именно дома попадут под расселение и куда они переедут. Во время совещания показали людям визуализацию проектов новых домов, ознакомили с документами. Администрация города продолжит работу в этом направлении: в ближайшее время всем гражданам, чьи дома попадают под расселение, пришлют официальные уведомления с точными данными, куда и в какие сроки они будут расселены, – рассказал Павел Писарев.

Правительство региона продолжит работу по завершению расселения граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. После завершения этой программы в Байкальске приступят к расселению жителей домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года: это 63,6 тысячи квадратных метров, на которых проживают 3,4 тысячи человек, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.