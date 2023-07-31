Иркутская область не готова к исполнению нового закона о такси?

Стоимость поездок в такси 31 июля выросла в Иркутске многократно. Причина – компания "Максим" решила протестировать новый закон о такси и ограничила доступ к заказам водителям, которые не соответствуют требованиям нового закона. Позже сервис принёс извинения за то, что тысячи людей не смогли утром уехать на работу или в больницу.

Ранее местные СМИ писали о том, что цена в агрегаторе такси «Максим» утром 31 июля стартовала от 750 рублей. Поездка из центра к «спальным районам» могла обойтись иркутянам в 1000 рублей.

Причиной стал тест нового закона о такси. Кратное увеличение стоимости поездок не его цель, а следствие.

«Существует прямая связь между количеством активных водителей и стоимостью услуги такси. Доступность услуги и демократичность цен всегда обеспечивались большим числом водителей, выполняющих заказы. Отключение водителей, не соответствующих требованиям нового закона о такси № 580-ФЗ, нарушило баланс спроса и предложения», – говорят в пресс-службе такси «Максим».

По словам экспертов, проблема нового закона о такси в том, что, признавая самозанятых водителей полноправными участниками рынка, он предъявляет к ним ряд необоснованных и заведомо неисполнимых требований, которые при всем желании не позволят большинству получить разрешения и работать без формальных нарушений. В частности, возить пассажиров не смогут автомобилисты, у которых отсутствуют путевые листы, предрейсовый техосмотр, шашечки, фонарь на крыше и так далее.