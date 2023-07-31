Доллар 92,7: все потеряно или нет?

Рубль в пятницу оторвался от ключевой отметки в 90 руб. за доллар США и сильно ослаб. В понедельник падение продолжается, доллар торгуется в районе 92,7 руб. Что дальше?

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что российский рубль последние три недели пребывал в боковике, но в основном уровнем притяжения значился круглый уровень 90 за доллар США. Идея оперативного прорыва планки вниз и падения USD остается на паузе, и в пятницу рубль при достаточно сильном росте сырьевых контрактов резко ослаб.

– В выходные было геополитическое обострение, что и на открытии недельных торгов спекулятивно поддерживает импульс по валютам вверх. Пятничные потери рубля составили 1–1,5%, и это достаточно много, учитывая низкую волатильность последнего времени. Тем самым краткосрочная формация в USD/RUB раскрыта вверх, и рубль упустил шанс на июльское восстановление, – подчеркивают аналитики БКС Мир инвестиций.

С фундаментальной точки зрения имеем нехватку предложения и переизбыток спроса на валюту, что и давит на рубль. Тем не менее, сами экономические вводные страны не столь критичны, чтобы оправдать текущий курс на бирже. По оценкам экспертов БКС, в августе доллар все-таки потеряет опору на 90 и двинет в область 88–87.

– Поэтому, невзирая на июльские потери, у рубля сохраняется потенциал укрепления, – резюмируют аналитики БКС.