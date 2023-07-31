Первая конференция по индивидуальному жилищному строительству прошла в Иркутске

Байкальский банк Сбербанка провел в Иркутске конференцию по индивидуальному жилищному строительству. Специалисты банка рассказали региональным застройщикам об особенностях аккредитации подрядчиков, использовании аккредитивов в сделках по ИЖС, о возможностях проектного финансирования и кредитовании малого бизнеса на цели ИЖС. Представители банка отметили, что сегмент индивидуального жилищного строительства демонстрирует высокие темпы роста ипотечного спроса, существенно обгоняя по этому показателю первичный и вторичный рынки жилья.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Доля ипотечных кредитов на ИЖС в общем портфеле жилищных кредитов постоянно растет. В мае этого года она составила почти 11%, что в 2,5 раза больше, чем в мае прошлого года, при этом самая высокая доля среди программ Господдержки – почти 90%».

Одним из факторов роста спроса на ИЖС является то, что с июня 2023 года Сбер упростил требования к условиям получения ипотеки на строительство дома, что стало одним из главных факторов роста спроса на этот вид кредитов. Теперь заемщику не требуется предоставлять банку дополнительных поручителей или иных объектов недвижимости в залог на период строительства дома.

Специалисты банка рассказали и о безопасных способах расчетов, популярность среди которых набирает аккредитив. Этот финансовый инструмент упрощает проведение сделок у застройщиков и агентств недвижимости. Для этого компаниям необходимо воспользоваться сервисом «Сбербанк API. Аккредитивы».

Елена Дадуева, директор управления торгового финансирования и документарных операций Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«При заказе любого строительства удобно пользоваться аккредитивом – деньги за объект хранятся на банковском счете и будут переведены подрядчику после предоставления подтверждающих документов. Этот банковский сервис позволяет закрыть риски обеих сторон, осуществлять своевременную оплату по договору и снизить операционные расходы при расчетах».

Аккредитивную форму расчетов можно использовать не только в сделках с недвижимостью, но и при покупке автомобиля, дорогостоящей техники, а также оплатить мебель на заказ или ремонт.

На конференции так же выступили представители администрации области. Евгений Шведов, начальник управления комплексного развития и стимулирования в строительстве министерства строительства Иркутской области, рассказал о ситуации на рынке ИЖС в регионе и о мерах государственной поддержки этого продукта. Татьяна Макарова, глава Марковского муниципального образования, рассказала о порядке выдачи разрешительной документации на ИЖС. Варвара Усова, практикующий риелтор, наставник и блогер поделилась своим опытом продаж индивидуальных домов.