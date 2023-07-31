Россияне задолжали по ЖКУ 900 млрд рублей

За год сумма увеличилась на 72 млрд, сообщили «Известиям» в Росстате.

Задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 млрд рублей. По итогам I квартала 2023 года эта сумма составила 876,4 млрд, сообщили «Известиям» в Росстате (этими данными оперирует Минстрой). За год показатель вырос на 72 млрд рублей, тогда как в 2022 году он увеличился на 56,6 млрд.

Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, долги за последний год увеличились на 15,8%, а перед управляющими компаниями (УК) – на 1,2%.

В числе причин – снижение доходов. Несмотря на усилия властей по сдерживанию тарифов, объем платежей за коммунальные услуги постепенно растет, и порой они становятся непосильными для бюджета семьи, сказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.