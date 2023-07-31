Названы ловушки кибермошенников для туристов

Эксперты «Лаборатории Касперского» и участники туристической индустрии выделили три основных вектора онлайн-мошенничества в этом направлении.

Мошенничество с билетами

Эксперты видят множество поддельных страниц, имитирующих сайты разных авиакомпаний и агрегаторов по подбору авиабилетов. Некоторые из них даже могут отображать реальные данные о рейсах, отправляя поисковые запросы легитимным агрегаторам и выдавая полученную информацию. Однако настоящих билетов посетители фальшивых ресурсов не увидят. Цель злоумышленников — украсть деньги и использовать чужие личные данные в своих целях, например, чтобы продать их в даркнете.

Мошенничество с размещением

Важный этап планирования поездки — поиск жилья, поэтому один из распространённых способов мошенничества — поддельные интернет-предложения об аренде квартир и апартаментов. Мошенники создают привлекательные объявления на популярных платформах, заманивая путешественников красивыми фотографиями и низкими ценами. Однако после бронирования и отправки платежа окажется, что авторы объявлений вовсе не те, за кого себя выдают.

Ещё один вид мошенничества с жильём связан с бронированием гостиниц. Мошенники создают поддельные сайты, имитирующие настоящие платформы бронирования отелей. Часто на таких сайтах пользователям предлагается войти в систему с учётными данными от уже имеющихся аккаунтов. Это позволяет мошенникам получить несанкционированный доступ к учётным записям жертв в социальных сетях или электронной почте. В результате таким образом они крадут личные данные.

Мошенничество с опросами

Мошенники создают скам-страницы или рассылают электронные письма, в которых предлагают пройти опрос на тему путешествий и получить вознаграждение. В таких схемах расчёт делается на желание людей получить лёгкие деньги или какой-либо подарок. Но нацелены они на сбор личных данных — имени, фамилии, адреса, номера телефона, финансовых сведений. Вознаграждения же жертвы этой схемы не получают, а информация, которой они поделились с мошенниками, может быть использована, например, для кражи личных данных или денег. Кроме того, в конце опроса обычно предлагается поделиться информацией об опросе с друзьями, чтобы и они могли получить приз, то есть злоумышленники используют жертв ещё и для дальнейшего распространения мошеннических ресурсов.