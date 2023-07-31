«Иркутску нужен и новый терминал, и новый аэропорт», – помощник президента Игорь Левитин

Их строительство предложили провести параллельно. Об этом стало известно на совещании с помощником президента Российской Федерации Игорем Левитиным, которое прошло в Иркутске. В совещании приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Анатолий Серышев, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Мы должны обеспечить комфортные условия для трех миллионов пассажиров в действующем аэропорту. Для этого необходимо строить новый терминал, делать реконструкцию действующей взлётно-посадочной полосы. Проектировщики получат поручение рассмотреть возможность строительства второй взлётно-посадочной полосы, которая должна быть в этом аэропорту и не мешать жителям прилегающих территорий по шумовым воздействиям», – сказал Игорь Левитин.

Для увеличения пропускной способности действующего аэропорта Иркутска планируется построить дополнительный терминал. Это будет модульное быстровозводимое здание. В нем разместят зону прилета, выдачи багажа и ожидания трансфертных пассажиров внутренних авиалиний. Рядом сделают парковку.

«Это первоочередная задача, думаю, в течение года мы ее реализуем. Проект мы сегодня показали, рабочая группа его одобрила. А дальше – это основной действующий аэропорт, новый, строительство которого мы все равно планируем. Он остается в указе президента России. Мы будем подводить инфраструктуру к нему: автомобильные и железную дороги магистральный трубопровод. Все это нужно смотреть с концессионером, который даст свои заключения», – говорит Игорь Кобзев.

Строительство нового аэропорта Иркутска предусмотрено Указом Президента Российской Федерации 2014 года «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области». С 2015 по 2022 годы в реконструкцию аэропорта за счет прибыли акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск» вложено более 2,7 миллиарда рублей.