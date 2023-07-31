«ФРС не ожидает наступления рецессии в США», – Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам»

По итогам прошедшей недели индекс доллара показал подъем на 0,65% против роста на 1,21% неделей ранее. К концу июля индекс DXY торгуется возле 101,5 п.

Самым важным событием прошедшей недели стало заседание Федеральной резервной системы США. По его итогам была ожидаемо повышена ставка по федеральным фондам на 25 б. п. до 5,25-5,5% годовых. Ее текущий уровень – максимальный с начала 2001 года. Следующее заседание регулятора состоится 19-20 сентября. Наиболее вероятным сценарием рынок сейчас считает сохранение осенью ставки на прежнем уровне.

Глава ФРС Джером Пауэлл по итогам заседания повторил, что у регулятора нет четко намеченного плана относительно дальнейших изменений ставки, и все будет зависеть от поступающих данных. ФРС практически оставила возможность повысить ставку осенью.

Глава ФРС подтвердил, что снижения ставки в текущем году не предвидится. По его словам, экономике США, вероятно, придется пережить период замедления роста и ухудшения на рынке труда, чтобы инфляция достигла целевого показателя в 2%. Однако он добавил, что Федрезерв не ожидает наступления рецессии в США.

Также глава ФРС заявил, что дезинфляция в стране началась в условиях неожиданно устойчивого состояния экономики и сильного рынка труда. Это является положительным сигналом и увеличивает вероятность «мягкого приземления» экономики, то есть тема наступления рецессии в текущем году уходит с повестки дня. До сентябрьского заседания ФРС будут опубликованы еще два отчета по инфляции и два отчета по рынку труда. В целом, ФРС находится ближе к концу цикла повышения ставок, чем те же ЕЦБ или Банк Англии, а возможный поворот Федрезерва в сторону голубиной риторики к концу этого года, вероятно, окажет понижательное давление на доллар США в среднесрочной перспективе.

Касаемо макроэкономической статистики, выходившей на прошедшей неделе, самой значимой стали первые данные по ВВП США за II квартал: рост составил 2,4% (кв/кв) против ожиданий на уровне 1,8% (кв/кв). Заказы на товары длительного пользования в июне увеличились на 4,7% (г/г), что существенно выше ожиданий на уровне 1% (г/г). Заявки на пособия по безработице за прошлую неделю сократились на 7 тыс. до 221 тыс., обновив минимум за пять месяцев. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев рухнуло на 59 тыс., до минимальных с января 1,69 млн. Столь сильные данные дают сигнал об устойчивости американской экономики, несмотря на ужесточение ДКП, и могут стать аргументом в пользу удержания процентных ставок ФРС на высоком уровне в течение длительного времени. На этом фоне доходность 10-летним USTres поднималась до 4%, что резко усилило позиции индекса доллара.

Также можно выделить индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от S&P Global для США за июль, которые показали рост до 49,0 п. и 52,4 п. соответственно против 46,3 п. и 54,4 п. месяцем ранее. Индекс потребительского доверия подскочил в июле до 117 п. по сравнению со 110,1 п. в июне. Это самый высокий уровень за два года.

Ожидания на следующие шесть месяцев существенно улучшились, отражая большую уверенность в будущих условиях ведения бизнеса и наличии рабочих мест. Стали также известны данные по продажам на первичном рынке жилья за июнь, которые показали снижение на 2,5% (м/м) против снижения на 6,6% (м/м) месяцем ранее. Индекс цен на жилье в США от S&P/Case-Shiller в мае показал третий подряд месяц роста, в этот раз на 0,7% (м/м), годовое падение цен составило скромные 0,5% (г/г) после роста на 44% с 2019 года цены пока лишь умеренно скорректировались и то в основном за счет инфляции. В реальном выражении динамика цен похуже, но и здесь рост цен три месяца подряд обгоняет инфляцию. В двадцати крупнейших городах цены выросли на 1% (м/м), хотя и снизились на 1,7% (г/г).

Согласно последнему обновлению «Перспектив развития мировой экономики» от МВФ, ожидается, что мировая экономика вырастет на 3% в 2023 году. Это означает пересмотр перспектив развития в сторону повышения по сравнению с апрельской оценкой роста на 2,8%. Эксперты МВФ прогнозируют, что экономика США вырастет на 1,8% в этом году и на 1% в 2024 году.

На предстоящей неделе стоит обратить внимание на следующую статистику по США: