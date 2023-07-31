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Найдены два свободных участка у Теплых озер на Байкале

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В июле проект «Земля для стройки» определил в Приангарье 160 свободных участков. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росреестра региона.

«В июле в проект «Земля для стройки» добавились 160 земельных участков площадью 111,5 га, в проект «Земля для туризма» включено 2 новых участка неподалеку от объекта туристического интереса Теплые озера», – говорится в сообщении.

Напомним, что, проекты «Земля для стройки» и «Земля для туризма» ориентированы на поиск и размещение для всеобщего доступа свободных земель и участков, которые могут быть использованы для жилищного строительства, а также для организации туристической деятельности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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