Найдены два свободных участка у Теплых озер на Байкале

В июле проект «Земля для стройки» определил в Приангарье 160 свободных участков. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росреестра региона.

«В июле в проект «Земля для стройки» добавились 160 земельных участков площадью 111,5 га, в проект «Земля для туризма» включено 2 новых участка неподалеку от объекта туристического интереса Теплые озера», – говорится в сообщении.

Напомним, что, проекты «Земля для стройки» и «Земля для туризма» ориентированы на поиск и размещение для всеобщего доступа свободных земель и участков, которые могут быть использованы для жилищного строительства, а также для организации туристической деятельности.