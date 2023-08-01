56% жителей Приангарья не хотят, чтобы дети шли в их профессию

Служба исследований hh.ru выяснила, хотят ли родители, чтобы дети шли по их стопам в профессии, а также какие навыки соискатели из Иркутской области считают наиболее востребованными для построения карьеры.

Данные опроса Службы исследований hh.ru показали, что только 17% жителей Сибирского ФО, в том числе, Иркутской области, хотели бы, чтобы их дети освоили ту же специальность, что и они (в целом по России – 21%). Больше половины опрошенных из региона (56%) отрицательно относятся к тому, чтобы дети пошли по их стопам в профессии (в целом по стране – 52%). Остальные затруднились ответить.

Интересно, что идею профессиональной династии чаще остальных поддерживают юристы (36%), ИТ-специалисты (35%) и строители (34%). При этом не хотят, чтобы дети получали ту же профессию, что и родители преимущественно специалисты по управлению персоналом (71%), логисты (62%), маркетологи и пиарщики (60%), а также административный персонал (60%).

На вопрос «Какие навыки сегодня нужно осваивать с детства, чтобы построить успешную карьеру?», большинство жителей Иркутской области, назвали компьютерную грамотность (66%), взаимодействие с людьми, а также финансовую грамотность (по 63%). Любопытно, что в целом по стране топ-3 выглядит немного иначе: взаимодействие с людьми (73%), компьютерная грамотность (69%) и иностранный язык (65%).

Иркутяне поставили знание иностранного языка на четвертое место по важности (57%), а далее идут программирование и логика (по 43%), математика (40%), работа с текстом, грамотность (34%), тайм-менеджмент (31%), продажи (11%), а также робототехника (11%).