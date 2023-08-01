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Доллар 91,6: рубль переломил негативный настрой

Рубль удержался от ускорения нисходящей динамики, несмотря на завершение налогового периода, лишившее рынок дополнительного предложения иностранной валюты. В понедельник на биржевых торгах он закрылся на уровне 91,60 руб. (-0,12%).

– Вероятно, наблюдавшееся в последний месяц подорожание нефти приводит к постепенному увеличению экспортной выручки и притоку валюты в страну. Это уменьшает дисбаланс между спросом на валюту и ее предложением, – считают эксперты БКС Мир инвестиций.

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Ранее они подчеркивали, что "экономические вводные страны не столь критичны, чтобы оправдать текущий курс на бирже". По прогнозам аналитиков, в августе доллар все-таки потеряет опору на 90 и продолжит движение в область 88–87. Поэтому, невзирая на июльские потери, у рубля сохраняется потенциал укрепления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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