Мировые цены на нефть по итогам июля резко выросли

В последние годы ОПЕК+ демонстрируют небывалый уровень сдержанности в объемах добычи. Об этом пишут «Известия».

В прошлом году участники картеля и присоединившиеся к ним независимые нефтяные державы ограничили производство на 2 млн баррелей в сутки, в апреле к этой цифре добавились (или, если смотреть с точки зрения добычи, были вычтены) еще 1,66 млн баррелей. В июне Саудовская Аравия, считавшаяся главным стабилизатором рынка, пообещала сократить июльское производство на миллион баррелей, до 9 млн баррелей в сутки – одного из самых низких показателей в новейшей истории.

Это самоограничение будет продлено как минимум на август.

Наконец, Россия согласилась уменьшить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки и будет держать этот уровень до 2024 года. Учитывая, что нефть из нашей страны и так продается с некоторым дисконтом на многих рынках, такое ограничение выглядит логичным.

В 2010-е балансировкой предложения занимались по большей части США, которые с начала века увеличили свою добычу почти вдвое из-за стремительно растущего производства на сланцевых месторождениях. Они, в частности, не позволили ценам слишком сильно вырасти после аналогичных ограничений от ОПЕК+ в 2016-м и последующие годы.