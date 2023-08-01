«Будем добиваться возврата средств и защиты репутации» – Эн+ прокомментировала иск к региональной федерации по хоккею с мячом

Эн+ выпустила официальный комментарий (есть в распоряжении SIA.RU) по ситуации вокруг подачи иска к региональной федерации по хоккею с мячом, которая отказывается возвращать компании деньги. Их федерация получила перед проведением чемпионата мира по бенди в Иркутске, который позже был отменен.

В Эн+ рассказали, что в 2019 году в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске оператором турнира выступила региональная Федерация во главе с Владимиром Матиенко. Компания «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (входит в Группу Эн+) заключила договор об оказании рекламных услуг во время международного первенства. Оплата в размере 15 млн рублей была полностью перечислена авансом. Эн+ подчеркивает, что перечисленные средства не являлись спонсорским взносом, а были направлены для оплаты определенных услуг, зафиксированных в договоре. Однако чемпионат мира не состоялся из-за пандемии. По причине неисполнения условий договора Эн+ еще в октябре 2020 года официально потребовала вернуть выплаченные средства, однако ответа на свое письмо не получила, как и других документов.

В апреле 2023 года компания подала иск в Арбитражный суд Иркутской области в адрес Федерации хоккея с мячом Иркутской области о взыскании 15 млн рублей и процентов в размере 2,6 млн рублей. Компания неоднократно заявляла, что готова принять оказанные услуги по договору, а суд запрашивал документы, подтверждающие целевое расходование средств. В свою очередь Федерация, ссылаясь на то, что средства были потрачены на организацию самого Чемпионата, такие документы предоставить отказалась.

16 августа 2023 в Иркутске стартует этап Кубка России по хоккею с мячом. Местом проведения первенства должен стать ледовый дворец «Байкал», который находится в управлении Спортивной школы олимпийского резерва «Сибскана» во главе с Владимиром Матиенко. Однако в компании отметили, что существовала угроза отмены проведения турнира.

«Эн+, которая является самой крупной компанией, поддерживающей спорт в Иркутской области, считает все обвинения необоснованными, оставляет за собой право добиваться возврата средств и защиты своей деловой репутации всеми способами, предусмотренными законодательством РФ», – говорится в письме.

В компании добавили, что являются спонсором команды по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» в течение 19 лет. Ежегодно на поддержку клуба направляется более 300 млн рублей собственных средств. Компании удалось создать профессиональный клуб высокого уровня и повысить популярность этого вида спорта в регионе. Кроме того, в 2020 году были направлены инвестиции в развитие собственной детской хоккейной школы, часть выпускников уже пополнили молодежную команду «Байкал-Энергии».