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Игрушки проверят на нравственность

Критерии предложили разработать члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом узнали «Известия».

В России планируется унифицировать процедуру социальной, психологической и санитарной оценки детских игрушек и игр. В частности, определить «критерии безопасности для духовно-нравственной идеологии страны». Вопрос обсудили в конце июля на заседании рабочей группы по анализу проектов в области защиты семьи, материнства и детства Экспертного совета по законотворческой деятельности партии «Единая Россия».

– Сейчас разрабатывается такой законопроект, его планируется внести в Госдуму в ближайшее время, – сказала «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

В настоящее время игрушки проходят только санитарно-эпидемиологическую экспертизу, отмечают авторы инициативы в сопроводительных документах к резолюции. А законопроект должен ввести систему добровольной психолого-педагогической сертификации игрушек – ее результаты помогут понять, не нанесет ли конкретная игрушка вред психическому здоровью и развитию ребенка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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