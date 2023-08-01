Банк Уралсиб в Барнауле провел мероприятие для клиентов Премиального сегмента

27 июля 2023 года в кафе «Spicy No Spicy» в Барнауле Банк Уралсиб провел мероприятие для клиентов Премиального сегмента в рамках работы Бизнес-клуба «Перспектива». На встрече присутствовали 12 гостей – известных предпринимателей и руководителей компаний, которые смогли обсудить перспективы сотрудничества с Уралсибом и пообщаться в неформальной обстановке.

Бизнес-клуб «Перспектива» – это пространство для развития бизнеса и личностного роста премиальных клиентов Банка Уралсиб. Его миссия – помогать предпринимателям увеличивать эффективность бизнеса и осваивать новые компетенции для развития своего дела. Резидентам клуба банк предлагает бизнес-встречи с топовыми экспертами по ключевым вопросам инвестиций, маркетинга, мотивации персонала, организации бизнес-процессов, а главное- личные знакомства с другими резидентами премиум сегмента по всей России. Обмен опытом, совместный активный отдых, международные бизнес-миссии, знакомства с владельцами крупного бизнеса из числа клиентов Банка Уралсиб общение с единомышленниками по общему хобби и многое другое.

Клуб уже работает в 30 городах России, его резидентами могут стать клиенты Банка Урасиб с подтвержденным годовым оборотом от 125 млн рублей, готовые делиться своим опытом и кейсами с единомышленниками и заинтересованные в новых рынках для своей продукции и услуг.

«Мы рады открыть Бизнес-клуб «Перспектива» в Барнауле, хотим быть полезными алтайскому бизнесу и готовы предложить предпринимателям различные деловые мероприятия, тренинги, вебинары, круглые столы и многое другое. Здесь можно будет делиться опытом, разбирать интересные бизнес-кейсы, участвовать в мастер-классах, и просто отдыхать», – отметила Директор по продажам малому бизнесу Алтайской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Елена Романенко.

Задать вопросы о возможностях и программе Бизнес-клуба «Перспектива» можно Управляющему бизнес-клубом Давыдову Тимуру, моб. +7 965 104 20 18, email DavydovTY@uralsib.ru