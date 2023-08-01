Новости

Зачем экспортерам агропродукции переход на расчеты в рублях?

Механизм рублевого расчета снижает валютные риски, связанные с колебаниями курсов иностранных валют, рассказала «Известиям» завкафедрой экономики, организации и управления АПК ГАУ Северного Зауралья Юлия Зубарева.

Для аграриев это значит, что они могут с легкостью осуществлять платежи в рублях, не беспокоясь о колебаниях валютного курса, и меньше зависеть от финансовых институтов, что уменьшает их издержки и риски

Перевод платежей в рубли или валюты дружественных стран позволяет:

  • снизить риски блокировки средств российских компаний из-за санкций,
  • убрать риски, возникающие при торговле агропродукцией в валюте,
  • повысить спрос на российскую валюту,
  • стимулировать рост доли рубля в международной торговле.

Наконец, перевод платежей в рубли усиливает доверие к рублю как валюте платежа со стороны стран – покупателей российских товаров (российские компании смогут в будущем применять рубль для расчетов с компаниями из дружественных стран).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

IX Байкальский саммит РГУД-2023
«У победы много родителей, только поражение – сирота». Эксперт РГУД – о рисках проекта «Знаменское предместье» в Иркутске
«Знаменское предместье – это и есть настоящий центр Иркутска». Архитектор Игорь Козак – о перспективах проекта
«Потенциал проекта “Знаменское предместье” – 1-2 млн квадратных метров жилья»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес