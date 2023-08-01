Зачем экспортерам агропродукции переход на расчеты в рублях?

Механизм рублевого расчета снижает валютные риски, связанные с колебаниями курсов иностранных валют, рассказала «Известиям» завкафедрой экономики, организации и управления АПК ГАУ Северного Зауралья Юлия Зубарева.

Для аграриев это значит, что они могут с легкостью осуществлять платежи в рублях, не беспокоясь о колебаниях валютного курса, и меньше зависеть от финансовых институтов, что уменьшает их издержки и риски

Перевод платежей в рубли или валюты дружественных стран позволяет:

снизить риски блокировки средств российских компаний из-за санкций,

убрать риски, возникающие при торговле агропродукцией в валюте,

повысить спрос на российскую валюту,

стимулировать рост доли рубля в международной торговле.

Наконец, перевод платежей в рубли усиливает доверие к рублю как валюте платежа со стороны стран – покупателей российских товаров (российские компании смогут в будущем применять рубль для расчетов с компаниями из дружественных стран).