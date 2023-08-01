РУСАЛ помогает первоклассникам собраться в школу

Ежегодно компания проводит акцию «Собери ребенка в школу». Дети сотрудников Иркутского алюминиевого завода, которые идут в этом году в первый класс, получили подарочные сертификаты для приобретения школьных принадлежностей.

«Поздравляю наших первоклассников с новым, важным жизненным этапом – началом школьной жизни. Пусть впереди у вас будут только яркие и интересные события, смело идите вперед к своим мечтам, а мы будем вам помогать их реализовать», – поздравила собравшихся и.о. директора по персоналу ИркАЗа Елена Мартынова.

160 будущих первоклассников получили школьные дневники и подарочные сертификаты на три тысячи рублей в магазин канцелярских товаров.

«Хочется поблагодарить РУСАЛ за приятные подарки. Это действительно важная поддержка к первому сентября», – поделилась Александра Алексеева, жена сотрудника ИркАЗа.

Забота о работниках и их детях – одна из приоритетных задач компании, обозначенных еще много лет назад основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска.