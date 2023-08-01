ФРС и ЕЦБ не дали однозначных ответов об окончании цикла увеличения ставок

На прошедшей неделе мировые финансовые рынки преимущественно торговались с положительной динамикой, поводом к чему стала растущая уверенность инвесторов в возможном завершении цикла глобального ужесточения ДКП.

Джером Пауэлл и Кристин Лагард, тем не менее, отказались исключить дальнейшие повышения ставок, сославшись на необходимость оценки макроданных в ближайшие месяцы для принятия окончательных решений. Одним из лидеров по доходности за неделю стал китайский рынок, приветствовавший слова Политбюро о дополнительной поддержке экономики страны на фоне неровной динамики макростатистики в последние месяцы. На текущей неделе в центре внимания инвесторов окажется отчет по занятости в США, который, вероятно, станет одним из определяющих факторов исхода сентябрьского заседания ФРС. Кроме того, рынки будут следить за итогами заседания Банка Англии, а также свежими данными по ВВП и инфляции в еврозоне.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) Федрезерва по итогам заседания 25-26 июля принял ожидаемое решение об увеличении ставки на 25 б. п. до 5,25-5,50%, наивысших значений за последние 22 года. В заявлении комитет отметил, что инфляция остается «повышенной», прирост рабочих мест в последние месяцы был «устойчивым», а экономическая активность расширяется «умеренными темпами». Джей Пауэлл на пресс-конференции после заседания подчеркнул, что новые повышения ставки «определенно остаются возможными», а главное значение будут иметь поступающие макроэкономические данные.

В комментариях Кристин Лагард по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг инвесторы также не нашли ясности касательно будущих действий регулятора. Депозитная ставка ЕЦБ была прогнозируемо увеличена 9-й раз подряд на 25 б. п. до 3,75%, достигнув максимума с 2001 года. Лагард по большей части повторила риторику Пауэлла, отметив важность влияния экономической статистики на следующие решения регулятора. «Есть как возможность увеличения ставки, так и возможность паузы», – сообщила она.

Экономический рост в США по итогам II квартала ускорился с 2,0% (кв/кв) до 2,4% (кв/кв) в пересчете на годовые темпы роста, что стало заметно выше прогнозируемых экономистами 1,8% (кв/кв). Несмотря на рекордно высокую за последние годы стоимость заимствований и замедление потребительской активности, первая экономика мира была поддержана за счет подскочивших инвестиций бизнеса в товарно-материальные запасы и основные средства. Сочетание этих данных и прочей статистики последних недель поселило среди экономистов и инвесторов надежду на то, что Центробанку удастся достичь «мягкой посадки», которая предполагает контроль над инфляцией без значительного экономического ущерба.

Эти надежды укрепились в пятницу на фоне данных от Минторга США, показавших дальнейшее замедление годовых темпов роста базового ценового индекса расходов на личное потребление – с 4,6% в мае до 4,1% в июне.

Лидеры Коммунистической партии Китая сообщили о намерении усилить поддержку экономики страны на фоне неоднородного восстановления последней от воздействий прошлогодних эпидемиологических ограничений. Политбюро заявило, что Китай будет проводить макроэкономические вмешательства «точным и решительным образом» для контрциклических корректировок с одновременно осторожной денежно-кредитной и фискальной политикой.

Важные события предстоящей недели

С 31 июля по 4 августа свои результаты представят Apple, Amazon.com, Merck & Co, Pfizer, Advanced Micro Devices, Conocophillips, Qualcomm и ряд других компаний.

В пятницу, 4 августа, министерство труда США опубликует ежемесячный отчет по занятости. В свете неопределенности касательно сентябрьского решения ФРС по ставке, данные по рынку труда за июль могут оказать значительное влияние как на ход торгов, так и на видение регулятора. Аналитики ожидают снижения темпа прироста рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 209 тыс. в июне до 184 тыс. с сохранением уровня безработицы на отметке 3,6%.

В четверг, 3 августа, заседание по денежно-кредитной политике проведет Банк Англии. После снижения годовой инфляции в стране до 7,9% большинство трейдеров отдают предпочтение в пользу уменьшения шага увеличения ставки с 50 б. п. до 25 б. п., в результате чего индикатор составит 5,25%.

Во вторник, 1 августа, свое решение по ключевой ставке также примет Резервный банк Австралии.

В понедельник Евростат обнародует предварительный июльский индекс потребительских цен, который, согласно прогнозам экономистов, увеличился на 5,3% (г/г) после 5,5% (г/г) в июле. Одновременно статистическое ведомство также представит предварительные данные по ВВП еврозоны во II квартале, который вырос на 0,1% (кв/кв), согласно консенсусу Refinitiv.

Публичная активность представителей ФРС останется невысокой на текущей неделе. Из важных выступлений можно выделить лишь речь главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина перед Минторгом округа Монтгомери в четверг.

Среди прочих наиболее важных макроэкономических публикаций текущей недели – индексы деловой активности в производственном (вторник) и непроизводственном (четверг) секторах США от ISM.

S&P 500

S&P 500 оттолкнулся от верхней границы восходящего канала на прошедшей неделе с медвежьим поглощением, а индекс относительной силы (RSI) остановился в шаге от зоны перекупленности. Это повышает шансы на снижение индекса до диапазона 4450-4500, где инструмент может найти поддержку.

DAX

Немецкий Dax обновил исторический максимум в пятницу, пробив сопротивление на 16 400. В случае закрепления выше этой отметки на текущей неделе индекс может продолжить рост, но при возвращении в «боковик» вероятно снижение ближе к уровню 16 000, совпадающему со средней полосой Боллинджера.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 резко пробил 200-дневную скользящую среднюю на 3930 в пятницу, сигнализируя о высокой вероятности продолжения ралли. Драйвером этого может стать закрепление выше сопротивления на 4000 на текущей неделе.