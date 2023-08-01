931 тыс. абитуриентов подали заявления в вузы летом 2023 года

Регионы-лидеры: Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Данные приводит Минцифры России.

«Всего заявлений подано от 931 тыс. абитуриентов по программам специалитета и бакалавриата. Прием на бюджет завершился 25 июля, на платное обучение продолжается до 20 августа. Российские абитуриенты направили 2,8 млн заявлений. Регионы-лидеры: Москва, Санкт-Петербург и Татарстан», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В числе самых популярных направлений подготовки среди абитуриентов, поступающих на бюджет с помощью Госуслуг, – экономика, юриспруденция, менеджмент, педагогическое образование, а также информатика и вычислительная техника.

Самыми популярными вузами стали Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, МИРЭА – Российский технологический университет и Финансовый университет при Правительстве РФ.