Сбербанк снижает ставку на «Коммерческую ипотеку» при внесении единовременного платежа

Теперь в Сбербанке клиент может снизить ставку и по «Коммерческой ипотеке» за счет уплаты единовременного платежа. Сумма платежа зависит от размера снижения ставки: минимальный единовременный платеж составляет 0,5% от суммы кредита, а скидка на ставку действует на протяжении всего срока ипотеки.

Год назад Сбербанк запустил услугу «Своя ставка» на базовые и льготные ипотечные программы, теперь ею можно воспользоваться и при оформлении ипотеки на коммерческую недвижимость. Для этого в ипотечном калькуляторе надо выбрать опцию «Своя ставка». Процент снижения составляет от 0,5 до 4,9 процентных пункта.

Чтобы снизить ставку, нужно внести единовременный платеж до выдачи кредита. Платеж списывается автоматически в момент выдачи ипотеки: клиенту необходимо обеспечить на текущем счете (счет выдачи ипотеки) нужную сумму в день сделки.

При этом размер снижения ставки суммируется с другими скидками по «Коммерческой ипотеке»: скидкой 1 п.п. при страховании жизни и здоровья заемщика, скидкой 0,3 п.п. (при инвестировании строительства) или 1 п.п. (при приобретении готового объекта) для зарплатных клиентов Сбера, скидкой 0,3 п.п. при подтверждении дохода выпиской из Социального фонда России, а также скидкой 0,3 п.п. при электронной регистрации сделки в рамках инвестирования строительства.

Как показывает статистика Домклик, «Свою ставку» применило уже более 29 тыс. клиентов, которые суммарно сэкономили 8,7 млрд рублей. Эта услуга наиболее популярна в Москве (доля выдач со «Своей ставкой» — 10,5%), Московской области (9,5%), Санкт-Петербурге (6,9%), Республике Башкортостан (4,4%) и Свердловской области (3,9%).

Пик спроса пришёлся на июнь 2023 года, когда ею воспользовались 3,9 тыс. клиентов, сэкономив более 1,4 млрд рублей.

По данным Домклик, обычно ставку снижают по базовой программе покупки жилья на вторичном рынке (75% всех сделок со «Своей ставкой»). 12,2% приходится на программу «Семейная ипотека», а 11,4% — на «Господдержку».

Чаще всего клиенты выбирают дисконт ставки на 1,5 процентных пункта (43% сделок). 10% покупателей снижают ставку на 2 процентных пункта, 9,6% — на один процентный пункт, 8,1% — на 0,5 процентных пунктов, 6% — на 2,5 процентных пункта.