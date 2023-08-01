50% международных компаний все еще арендуют офисы в Москве

Объем офисных помещений, ранее занимаемых зарубежными компаниями, составляет 740 тыс. кв. м, или 3,7% от столичного рынка, сообщили «Известиям» аналитики IBC Real Estate 31 июля.

«51% международных компаний, несмотря на заявления о выходе, продолжают арендовать офисные помещения без каких-либо изменений. Большинство таких компаний относится к сегменту «производство» (Colgate-Palmolive, Philip Morris, Novartis)», – говорят эксперты.

11% иностранных арендаторов сдали освободившиеся помещения в субаренду или переехали в офис меньшего размера. Решение о расторжении договоров аренды приняли только 22% заграничных компаний, и больше половины из них окончательно покинуло страну.