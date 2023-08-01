1200 волонтеров примут участие в проекте «360», регистрация уже началась

Акции по уборке и сортировке мусора пройдут в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Нижнем Новгороде, Дивногорске, Миассе и в Бурятии.

Фото: Антон Климов

1 августа в 10:00 по московскому времени открывается регистрация для участия в волонтерском проекте «360» от энергохолдинга Эн+. А уже 19 августа акции по уборке и сортировке мусора пройдут в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Нижнем Новгороде, Дивногорске, Миассе и на берегах Байкала в Республике Бурятия.

Однако этим проект не ограничится и 27 августа на уборку выйдут жители поселка Красный Чикой в Читинской области и впервыепримут участие жители Тулуна и Черемхово. Всего за два дня проекта ожидается участие свыше 1200 неравнодушных к экологии людей, в том числе корпоративные волонтеры Эн+ – сотрудники предприятий компании.

Фото: Анна Диденко

В Иркутске около 200 человек выйдут на уборку в двух локациях: в районе Иннокентьевского моста и на побережье Ушаковки. Также предстоит очистить от мусора район пади Щегловка на Байкальском тракте, где акция уже проходила в прошлом году. А недалеко от порта Байкал волонтеры помогут нацпарку убрать мусор и расчистить молодой кедровник от сухих веток, создающих опасность пожара. В Братске уборка мусора и его сортировка традиционно пройдут на популярном у отдыхающих пляже Зяба. Волнтеры из Усть-Илимска отправятся на дикий пляж в 10 микрорайоне, это место очень любят горожане и ближайший лес сильно загрязнен. В Тулуне наведут порядок в сосновой роще в микрорайоне Угольщиков, а в Черемхово у городской больницы №1.

Бурятия присоединилась к проекту уже во второй раз. В этом году 300 волонтеров будут работать на берегах водоемов в Северобайкальске, на горе Убиенная в районе озера Гусиной и недалеко от Усть-Баргузина.

«За 13 лет существования проект трансформировался в масштабную акцию, в которой принимаю участие тысячи неравнодушных людей. В некоторых городах регистрация закрывается всего за час, поэтому каждый год мы увеличиваем количество локаций. С прошлого года к проекту присоединилась Бурятия, в этом будем рады приветствовать эковолонтеров из Тулуна и Черемхово», – говорит Вера Курочкина, заместитель генерального директора Эн+.

Фото: Анна Диденко

Напомним, в прошлом году участниками волонтерского проекта стали более 4000 человек, включая 1248 волонтеров очной акции, 1583 заочных участников и 1190 участников онлайн-экомарафона. Они установили пять новых пикниковых групп и собрали почти 34 тонны мусора, в том числе 1,5 тонны стекла, почти тонну пластика и 655 килограммов металла.

Организаторы берут на себя доставку волонтеров до мест акции за городом, обеспечивают их одеждой и необходимым инвентарем, а также привлекают специальную технику.

Проект «360» – часть комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс» и одна из приоритетных экологических инициатив в социальной политике компании. Такой подход обозначен основателем компании Олегом Дерипаской, который не раз подчеркивал важность заботы о природе. Проект стал масштабным движением, которое меняет отношение людей к взаимодействию с окружающим миром в сторону экологизации. Эковолонтерами стали более 153 000 человек. Они убрали свыше 4600 тонн мусора в различных регионах России. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены и благоустроены экологические тропы.