Российские заемщики за последний год немного помолодели

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сильнее всего в структуре российских заемщиков выросла доля граждан моложе 30 лет. Так, доля этой группы заемщиков увеличилась на 1,2 процентного пункта (п.п.) и достигла 16,6%. Небольшой рост был отмечен и в возрастном диапазоне граждан от 40 до 50 лет – на 0,6 п.п. (до 24,9%).

В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 0,7 п.п. (до 28,7%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан старше 60 лет – на 0,7 п.п. (до 13,9%) и от 50 до 60 лет – на 0,4 п.п. (до 15,9%).

«Процессы выдачи в розничном кредитовании становятся все более технологичными и удобными, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Например, все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики. При этом по-прежнему розничные кредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне».