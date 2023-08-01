Розничные инвесторы будут заходить на рынок по мере дальнейшего роста ценных бумаг – ПСБ

В первую очередь – это рынок акций. Об этом рассказал советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков.

«Думаем, что тренд на увеличение притока инвесторов-физических лиц продолжится, и полагаем, что основной спрос будет сосредоточен в акциях и, возможно, валютных инструментах. В первую очередь, рынок акций и замещающих облигаций поддерживает ослабевший рубль и сильная отчётность эмитентов. Крупные игроки начинают присматриваться к покупке бумаг, которые могут стать дивидендными историями следующего года», – говорит Рясков.

По его мнению, факторами, от которых будет зависеть динамика рублевых облигаций, являются политика Банка России по повышению ключевой ставки и тактика Минфина по заимствованию на открытом рынке. Для валютных облигаций этим фактором может стать объем продаж со стороны инвесторов из внешнего контура.